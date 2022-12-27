Економіка

17:43 27.12.2022

Дорожники встановили 17 тимчасових переправ на Харківщині з початку осені

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 Фахівці Державного агентства автодоріг України ("Укравтодор") облаштували 17 тимчасових переправ у Харківській області за останні чотири місяці, повідомив віцепрем'єр – глава Мінрозвитку Олександр Кубраков у вівторок.

"Загалом в області було зруйновано 25 мостів, через 17 вже є проїзд, там звели тимчасові переправи та встановили тимчасові мости, ще 4 об'єкти – в роботі", - написав він у фейсбуці.

Серед них - переправи у Вільхівці та Балаклії (Харківська обл.), де "Укравтодор" минулого тижня розпочав облаштування двох тимчасових переправ.

Окрім того, за період війни шляховики розчистили 588 км доріг державного значення та 24 км комунальних вулиць у деокупованих містах від наслідків бойових дій.

"На державних дорогах виконали комплекс робіт: ліквідація аварійної ямковості та ремонт дорожнього покриття, укріплення узбіч, демонтаж конструкцій зруйнованих мостів, поновлення розмітки, ремонт металевого бар'єрного огородження та автопавільйонів", - додав Кубраков.

Теги: #укравтодор #харківська_область

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