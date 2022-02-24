Події

20:53 24.02.2022

Правоохоронці закликають громадян знищувати мітки російської армії на дорогах

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Правоохоронці закликають громадян знищувати мітки російської армії на дорогах

Поліція Київської області закликає громадян знищувати спеціально розміщені на дорогах та об'єктах інфраструктури знаки, призначені для інформування російських військових.

"Шановні громадяни, це знаки для інформування російських військ, у тому числі й уночі! Закликаємо вас бути уважними та обов'язково знищувати відповідні позначки на дорогах та об'єктах інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

У ньому також прикріплена фотографія символу у вигляді плюса або плюса, вписаного в коло, який може світитися в темряві.

 

Теги: #київ #поліція #знаки
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