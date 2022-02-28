Події

19:26 28.02.2022

Російські війська біля Волохового Яру розстріляли рейсовий автобус - голова Донецької ОДА

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Російські війська розстріляли рейсовий автобус 26 лютого поблизу міста Волохів Яр (Харківська область), що їхав за маршрутом Харків-Ізюм, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"В автобусі було семеро жителів Донецької області - чотири жінки та троє чоловіків. Зараз ми вважаємо їх загиблими/зниклими безвісти, оскільки з 26 лютого ні з ким із них немає зв'язку. За інформацією, яку вдалося отримати від жителів Волохового Яру, в автобусі є загиблі", - написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

При цьому він зазначив, що забрати тіла звідти неможливо, оскільки місце, де стоїть автобус, контролюють російські військові.

"Звертаюся до міжнародних правозахисних організацій із проханням допомогти в організації гуманітарного коридору для ідентифікації тіл і відправлення їх додому", - додав Кириленко.

Теги: #автобус #обстріл
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