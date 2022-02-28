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11:53 28.02.2022

Прем'єр України розраховує на невідкладне ухвалення рішення про вступ України до ЄС за спецпроцедурою

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Прем'єр України розраховує на невідкладне ухвалення рішення про вступ України до ЄС за спецпроцедурою

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що рішення про вступ України до ЄС за спеціальною процедурою буде ухвалено невідкладно.

"Українці давно довели, що всі ми — невід'ємна частина європейської спільноти. Настав час закріпити це на папері. Україна подає заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою", - написав він у Телеграм-каналі.

Шмигаль зазначив, що ухвалити Україну до Євросоюзу за новою особливою процедурою в неділю після розмови з ним запропонував прем'єр Словаччини Едуард Гегер.

Також уночі президент України Володимир Зеленський розмовляв із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Дії загарбника отримали небачений опір. Українці вже давно зробили свій цивілізаційний вибір. Ми розраховуємо, що рішення буде ухвалено невідкладно. Як зазначив президент, це і можливо, і справедливо", - підсумував Шмигаль.

 

Теги: #україна #єс #шмигаль
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