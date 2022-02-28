Гуманітарний центр розпочав роботу на Центральному залізничному вокзалі Києва

"Укрзалізниця" розгорнула гуманітарний центр на Центральному залізничному вокзалі Києва.

"Тут функціонують два пункти обігріву та польова кухня. Також на території вокзалу працює 60 волонтерів, які володіють іноземними мовами. Доступна на об'єкті і психологічна допомога", - наголошується в Телеграм-каналі УЗ у понеділок.

Також задіяні групи, які стежать за порядком та допомагають із посадкою у поїзди.

Наразі на вокзал прибуло вже 7 тонн гуманітарної продукції.