Події

09:42 28.02.2022

Гуманітарний центр розпочав роботу на Центральному залізничному вокзалі Києва

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Гуманітарний центр розпочав роботу на Центральному залізничному вокзалі Києва

"Укрзалізниця" розгорнула гуманітарний центр на Центральному залізничному вокзалі Києва.

"Тут функціонують два пункти обігріву та польова кухня. Також на території вокзалу працює 60 волонтерів, які володіють іноземними мовами. Доступна на об'єкті і психологічна допомога", - наголошується в Телеграм-каналі УЗ у понеділок.

Також задіяні групи, які стежать за порядком та допомагають із посадкою у поїзди.

Наразі на вокзал прибуло вже 7 тонн гуманітарної продукції.

Теги: #вокзал #київ #укрзалізниця #гуманітарка
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