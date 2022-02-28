У неділю ввечері російські війська випустили по Черкаській області чотири снаряди - голова ОДА

Увечері 27 лютого російські війська випустили по Черкаській області чотири снаряди, повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.

"Маємо чотири влучення в області - три в Черкасах і одне в Чорнобаївщині. Травмованих немає. Ситуація контрольована", - заявив Скічко у своєму Телеграм-каналі в неділю ввечері.

Він також додав, що в неділю, 27 лютого, в м.Черкаси приєднали в ситуаційний центр 120 камер, що сприятиме охороні та покращить контроль.

Також він зазначив, що в облцентрі розширюється мережа укриттів, чому сприяє місцевий бізнес. Водночас Скічко відзначив допомогу волонтерів.

"Продуктів і одягу зараз достатньо", - додав голова ОДА.

Джерело: https://t.me/AleksandrSkichko/2265