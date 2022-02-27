За чотири дні російської агресії в Україні загинули дев’ять поліцейських, 27 отримали поранення – МВС

За 4 дні від початку Російської агресії в Україні загинуло 9 українських поліцейських, ще 27 отримали поранення різного ступеня важкості, повідомили у пресслужбі МВС.

"За ці 4 дні загинули 9 наших поліцейських, 27 отримали поранення. Усі – під час виконання службових завдань щодо протидії російському ворогові. Серед поранених тяжкі", – йдеться у повідомленні у Тelegram-каналі відомства у неділю ввечері.

У МВС наголосили, що "українці єдині, як ніколи".

"Ми робимо коктейлі Молотова, будуємо барикади, вступаємо до лав тероборони, допомагаємо та підтримуємо один одного. Ці 4 дні довели, що лише об'єднавшись, ми можемо стати сильнішими та перемогти", – йдеться в повідомленні.

У відомстві поінформували про можливість надання допомоги сім'ям загиблих та поранених поліцейських або збирання коштів на спецзасоби та засоби захисту через профспілку Нацполіції.