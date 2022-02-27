Події

22:07 27.02.2022

За чотири дні російської агресії в Україні загинули дев’ять поліцейських, 27 отримали поранення – МВС

1 хв читати
За чотири дні російської агресії в Україні загинули дев’ять поліцейських, 27 отримали поранення – МВС

За 4 дні від початку Російської агресії в Україні загинуло 9 українських поліцейських, ще 27 отримали поранення різного ступеня важкості, повідомили у пресслужбі МВС.

"За ці 4 дні загинули 9 наших поліцейських, 27 отримали поранення. Усі – під час виконання службових завдань щодо протидії російському ворогові. Серед поранених тяжкі", – йдеться у повідомленні у Тelegram-каналі відомства у неділю ввечері.

У МВС наголосили, що "українці єдині, як ніколи".

"Ми робимо коктейлі Молотова, будуємо барикади, вступаємо до лав тероборони, допомагаємо та підтримуємо один одного. Ці 4 дні довели, що лише об'єднавшись, ми можемо стати сильнішими та перемогти", – йдеться в повідомленні.

У відомстві поінформували про можливість надання допомоги сім'ям загиблих та поранених поліцейських або збирання коштів на спецзасоби та засоби захисту через профспілку Нацполіції.

 

 

 

Теги: #війна #втрати #поліцейські
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:56 27.02.2022
Резніков: Зламати українських захисників не вдасться, змусити нас здати Київ – тим більше

Резніков: Зламати українських захисників не вдасться, змусити нас здати Київ – тим більше

18:49 27.02.2022
70% українців переконані, що Україна відіб'є агресію РФ, 91% підтримують дії Зеленського - соцопитування "Рейтингу"

70% українців переконані, що Україна відіб'є агресію РФ, 91% підтримують дії Зеленського - соцопитування "Рейтингу"

18:27 27.02.2022
По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі - Держспецзв'язку

По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі - Держспецзв'язку

18:20 27.02.2022
За дві доби в українську армію мобілізовані майже 100 тис. громадян - Залужний

За дві доби в українську армію мобілізовані майже 100 тис. громадян - Залужний

18:08 27.02.2022
Україна вимагає повної фінансової ізоляції РФ, запровадження нафтового та газового ембарго

Україна вимагає повної фінансової ізоляції РФ, запровадження нафтового та газового ембарго

18:03 27.02.2022
У Миколаївській ОДА спростували інформацію про нібито евакуацію жителів

У Миколаївській ОДА спростували інформацію про нібито евакуацію жителів

17:57 27.02.2022
Бійців, засуджених за злочини, випускаємо точково: для захисту держави - Венедіктова

Бійців, засуджених за злочини, випускаємо точково: для захисту держави - Венедіктова

17:50 27.02.2022
Російські війська пішли в тактичний відступ під Києвом і Харковом - Арестович

Російські війська пішли в тактичний відступ під Києвом і Харковом - Арестович

17:42 27.02.2022
Із території Білорусі в бік України запущено ракети "Іскандер" - А.Геращенко

Із території Білорусі в бік України запущено ракети "Іскандер" - А.Геращенко

17:35 27.02.2022
Кулеба: Якщо Путін погрожує застосувати ядерну зброю проти України, це буде катастрофою для світу, але це не зламає Україну

Кулеба: Якщо Путін погрожує застосувати ядерну зброю проти України, це буде катастрофою для світу, але це не зламає Україну

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова "Енергоатому": Ядерні об'єкти в умовах війни - це не іграшки, це питання міжнародної безпеки

Кличко: З понеділка комендантська година буде з 22:00 до 7:00, а люди на вулиці у ці години вважатимуться "членами диверсійних груп"

Ніч для Києва знову буде складною, ворог намагається прорватися в місто

КЛИЧКО: З ПОНЕДІЛКА КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА БУДЕ З 22:00 ДО 7:00

Глава МЗС Британії заявила про домовленість країн G7 продовжувати постачання оборонної зброї Україні

ОСТАННЄ

Франція запропонує в Раді безпеки ООН проєкт резолюції щодо гуманітарної допомоги Україні

Голова "Енергоатому": Ядерні об'єкти в умовах війни - це не іграшки, це питання міжнародної безпеки

Кличко: З понеділка комендантська година буде з 22:00 до 7:00, а люди на вулиці у ці години вважатимуться "членами диверсійних груп"

Ніч для Києва знову буде складною, ворог намагається прорватися в місто

КЛИЧКО: З ПОНЕДІЛКА КОМЕНДАНТСЬКА ГОДИНА БУДЕ З 22:00 ДО 7:00

Глава МЗС Британії заявила про домовленість країн G7 продовжувати постачання оборонної зброї Україні

Зеленський подякував Бельгії за надання Україні додаткової партії озброєння

Росія обстрілює гуманітарні коридори, через що складно евакуювати людей з окупованих територій та з лінії зіткнення

ЄС ухвалив рішення призупинити спрощену видачу віз дипломатам і деяким іншим росіянам

Зеленський подякував президенту Португалії за підтримку санкцій проти РФ та військову допомогу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА