Події

20:43 27.02.2022

Застосування Путіним ядерної зброї по Україні нелогічне, оскільки європейська частина території самої РФ на багато років стане непристосованою для життя - Арестович

2 хв читати
Застосування Путіним ядерної зброї по Україні нелогічне, оскільки європейська частина території самої РФ на багато років стане непристосованою для життя - Арестович

Застосування Путіним ядерної зброї по Україні нелогічне, оскільки європейська частина території самої РФ на багато років стане не пристосованою для життя, упевнений радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Зараз багато хто боїться, що Путін застосує ядерну зброю. Якщо знищити всю українську армію ядерними ударами, європейська частина самої РФ і Білорусі на багато років стане непристосованою для життя", - написав Арестович у Фейсбук.

За його словами, за останні 30 років приведення ядерних сил сторін у стан підвищеної бойової готовності далеко не перше і трапляється, як правило, напередодні важливих переговорів тих чи інших конфліктуючих сторін.

"Метою російської операції проголошено покарання і відокремлення (так званих - ІФ) "нацистів" від українського народу. Ядерна бомба цього робити не уміє. Путіну потрібна Україна. Після застосування ядерної зброї технічно неможливо правити народом, який це на собі відчув", - сказав він.

Арестович також додав, що у разі виконання такого наказу не виключена симетрична відповідь Росії з боку країн, що також мають ядерну зброю, "хоча у цивілізованого світу достатньо засобів ефективно відреагувати й без удару" у відповідь.

Підбиваючи підсумки, радник глави Офісу президента зазначив, що виданий Путіним наказ (27 лютого - ІФ) про приведення російських сил стримування, що включають ядерну зброю, в режим підвищеної бойової готовності є спробою психологічного тиску на Україну та її партнерів.

 

Теги: #росія #ядерний_удар
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:09 27.02.2022
Ткаченко просить ЮНЕСКО позбавити Росію статусу члена організації

Ткаченко просить ЮНЕСКО позбавити Росію статусу члена організації

19:23 27.02.2022
Важливі банки РФ будуть виключені зі SWIFT, під прицілом ЄС і активи олігархів

Важливі банки РФ будуть виключені зі SWIFT, під прицілом ЄС і активи олігархів

19:03 27.02.2022
У Москві заговорили про своїх загиблих і поранених на війні в Україні

У Москві заговорили про своїх загиблих і поранених на війні в Україні

07:28 27.02.2022
Абрамович передав управління "Челсі" піклувальникам благодійного фонду клубу

Абрамович передав управління "Челсі" піклувальникам благодійного фонду клубу

06:43 27.02.2022
SWIFT заявила про готовність виконати рішення ЄС щодо відключення низки російських банків

SWIFT заявила про готовність виконати рішення ЄС щодо відключення низки російських банків

23:27 26.02.2022
Лідери країн ЄС та США можуть уже найближчим часом вирішити питання щодо обмеження доступу РФ до SWIFT

Лідери країн ЄС та США можуть уже найближчим часом вирішити питання щодо обмеження доступу РФ до SWIFT

22:23 26.02.2022
Байден вважає санкції проти РФ вірним рішенням, оскільки без них, вважає він, могла б статися світова війна

Байден вважає санкції проти РФ вірним рішенням, оскільки без них, вважає він, могла б статися світова війна

20:23 26.02.2022
У РФ проблеми з доступом до Twitter, Facebook, Instagram

У РФ проблеми з доступом до Twitter, Facebook, Instagram

19:56 26.02.2022
Литва закрила повітряний простір для російських літаків

Литва закрила повітряний простір для російських літаків

19:49 26.02.2022
Відключення Росії від SWIFT – це конкретна ціна за вторгнення в Україну, заявив Зеленський

Відключення Росії від SWIFT – це конкретна ціна за вторгнення в Україну, заявив Зеленський

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи

ЄС уперше в історії профінансує летальну зброю для третьої країни – для України

ЄС закриває повітряний простір для РФ - фон дер Ляєн

Зеленський: Лукашенко запевнив, що з території Білорусі не летітимуть ракети і не наступатимуть війська

По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі - Держспецзв'язку

ОСТАННЄ

Зеленський подякував президенту Португалії за підтримку санкцій проти РФ та військову допомогу

Інформація про підрив дамби на Сіверському Дінці не відповідає дійсності

Чехія 28 лютого направить в Україну поїзд із гуманітарним вантажем, назад він безкоштовно повезе пасажирів

Фінляндія дозволила Естонії поставити Україні гаубиці

Українські бізнесмени розгорнули у Польщі складський центр для гуманітарної допомоги - можна надсилати посилки з будь-яких країн

Прем'єр Швеції заявила, що Стокгольм поставить Україні 5 тис. одиниць протитанкової зброї

Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи

У Львівській області у пунктах пропуску на кордоні з Польщею встановили пункти обігріву

ЄС застосує санкції до "еліти путінського режиму" - Боррель

Кількість затриманих на акціях протесту в Білорусі в неділю перевищила 180 людей

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА