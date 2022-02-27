Застосування Путіним ядерної зброї по Україні нелогічне, оскільки європейська частина території самої РФ на багато років стане непристосованою для життя - Арестович

Застосування Путіним ядерної зброї по Україні нелогічне, оскільки європейська частина території самої РФ на багато років стане не пристосованою для життя, упевнений радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Зараз багато хто боїться, що Путін застосує ядерну зброю. Якщо знищити всю українську армію ядерними ударами, європейська частина самої РФ і Білорусі на багато років стане непристосованою для життя", - написав Арестович у Фейсбук.

За його словами, за останні 30 років приведення ядерних сил сторін у стан підвищеної бойової готовності далеко не перше і трапляється, як правило, напередодні важливих переговорів тих чи інших конфліктуючих сторін.

"Метою російської операції проголошено покарання і відокремлення (так званих - ІФ) "нацистів" від українського народу. Ядерна бомба цього робити не уміє. Путіну потрібна Україна. Після застосування ядерної зброї технічно неможливо правити народом, який це на собі відчув", - сказав він.

Арестович також додав, що у разі виконання такого наказу не виключена симетрична відповідь Росії з боку країн, що також мають ядерну зброю, "хоча у цивілізованого світу достатньо засобів ефективно відреагувати й без удару" у відповідь.

Підбиваючи підсумки, радник глави Офісу президента зазначив, що виданий Путіним наказ (27 лютого - ІФ) про приведення російських сил стримування, що включають ядерну зброю, в режим підвищеної бойової готовності є спробою психологічного тиску на Україну та її партнерів.