Українські експерти медтуризму збирають інформацію про можливість отримання медичної допомоги українськими біженцями за кордоном

Українські експерти медичного туризму почали збирати інформацію щодо можливості отримання медичної допомоги українськими біженцями за кордоном.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" експерти медичного туризму Наталія Строковська та Світлана Шевельова, наразі можливість надавати українцям медичну допомогу шукають медичні оператори Італії, Польщі, Словаччини, Словенії, Угорщини, Німеччини, Чехії, Хорватії, Греції.

"Ми намагаємося знайти варіанти, як українцям, які виїхали, рятуючись від військових дій, отримати медичну допомогу, часто ці люди не мають медстраховок і обмежені в ресурсах", - сказали Строковська і Шевельова.