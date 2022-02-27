Події

18:32 27.02.2022

Українські експерти медтуризму збирають інформацію про можливість отримання медичної допомоги українськими біженцями за кордоном

1 хв читати
Українські експерти медтуризму збирають інформацію про можливість отримання медичної допомоги українськими біженцями за кордоном

Українські експерти медичного туризму почали збирати інформацію щодо можливості отримання медичної допомоги українськими біженцями за кордоном.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" експерти медичного туризму Наталія Строковська та Світлана Шевельова, наразі можливість надавати українцям медичну допомогу шукають медичні оператори Італії, Польщі, Словаччини, Словенії, Угорщини, Німеччини, Чехії, Хорватії, Греції.

"Ми намагаємося знайти варіанти, як українцям, які виїхали, рятуючись від військових дій, отримати медичну допомогу, часто ці люди не мають медстраховок і обмежені в ресурсах", - сказали Строковська і Шевельова.

Теги: #туризм #біженці #медичний
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:27 27.02.2022
UHRA консолідує інформацію від готелів про місця розміщення біженців

UHRA консолідує інформацію від готелів про місця розміщення біженців

07:05 26.02.2022
Молдова прийняла близько 25 тисяч українських біженців та отримала 430 заяв про надання притулку – Попеску

Молдова прийняла близько 25 тисяч українських біженців та отримала 430 заяв про надання притулку – Попеску

16:31 25.02.2022
Єврокомісія готова допомогти країнам-членам, які готові прийняти біженців із України

Єврокомісія готова допомогти країнам-членам, які готові прийняти біженців із України

17:37 24.02.2022
В УВКБ ООН попередили про можливі серйозні гуманітарні наслідки через ситуацію в Україні

В УВКБ ООН попередили про можливі серйозні гуманітарні наслідки через ситуацію в Україні

15:20 24.02.2022
Ми готові надати притулок усім біженцям з України – голова Єврокомісії

Ми готові надати притулок усім біженцям з України – голова Єврокомісії

08:46 21.02.2022
Понад 61 тис. "біженців" з ОРДЛО прибули в РФ - МНС

Понад 61 тис. "біженців" з ОРДЛО прибули в РФ - МНС

18:30 15.02.2022
Virgin Galactic відкриває продаж квитків на польоти в космос

Virgin Galactic відкриває продаж квитків на польоти в космос

17:11 08.02.2022
Україна – Бахрейн : нові туристичні можливості

Україна – Бахрейн : нові туристичні можливості

07:09 30.01.2022
У Польщі очікують до мільйона біженців у разі війни в Україні

У Польщі очікують до мільйона біженців у разі війни в Україні

17:02 25.01.2022
Норвегія скасовує карантин для всіх мандрівників

Норвегія скасовує карантин для всіх мандрівників

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС закриває повітряний простір для РФ - фон дер Ляєн

Зеленський: Лукашенко запевнив, що з території Білорусі не летітимуть ракети і не наступатимуть війська

По аеропорту в Житомирі було завдано ракетного удару з боку Білорусі - Держспецзв'язку

За дві доби в українську армію мобілізовані майже 100 тис. громадян - Залужний

Україна вимагає повної фінансової ізоляції РФ, запровадження нафтового та газового ембарго

ОСТАННЄ

Білорусь зіткнеться з такою самою масивною ізоляцією, як РФ, якщо піде на агресію проти України - Кулеба

ЄС заборонить трансляцію Russia Today і Sputnik і їхні філії

Літак "Мрія" перебував у Гостомелі на ремонтних роботах, злетіти не міг

У Москві заговорили про своїх загиблих і поранених на війні в Україні

Держмитниця спростила ввезення в Україну гуманітарної допомоги

Резніков: Зламати українських захисників не вдасться, змусити нас здати Київ – тим більше

70% українців переконані, що Україна відіб'є агресію РФ, 91% підтримують дії Зеленського - соцопитування "Рейтингу"

Держмитниця відключила пункти пропуску за східним напрямком на кордоні з країнами-агресорами

Кулеба: агресія РФ - це результат багатьох років умиротворення Росії багатьма європейськими лідерами

ЄС закриває повітряний простір для РФ - фон дер Ляєн

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА