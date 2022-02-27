У Миколаївській ОДА спростували інформацію про нібито евакуацію жителів

Інформація про те, що обласна і міська влада організовує евакуації жителів міста Миколи, не відповідає дійсності, повідомив глава Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"У соціальних мережах поширюють неправдиві повідомлення про організацію евакуації населення в Миколаєві. Наголошуємо: це фейк. Обласна і міська влада не організовує ніякої евакуації", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Кім наголосив, що так Росія намагається поширити паніку в усій країні та дестабілізувати ситуацію.