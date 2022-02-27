Події

17:08 27.02.2022

До полтавської лікарні госпіталізували двох журналістів із Данії, поранених під час обстрілу в Ахтирці, - Нацполіція

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До полтавської лікарні госпіталізували двох журналістів із Данії, поранених під час обстрілу в Ахтирці, - Нацполіція

Двох журналістів із Данії, поранених унаслідок обстрілу російських окупантів, госпіталізували до полтавської лікарні, повідомляє Національна поліція України.

"Іноземні журналісти отримали поранення під час обстрілів в Охтирці на Сумщині. Наразі громадянам Данії надають необхідну медичну допомогу в Полтавській обласній клінічній лікарні", - йдеться в повідомленні Нацполіції у Twitter.

Медики оцінюють стан поранених як середньої тяжкості. Про стан здоров'я іноземних журналістів поінформовані представники посольства Данії.

Джерело: https://twitter.com/NPU_GOV_UA/status/1497942104223498241?t=YCywB7jbQQQSuhxmw_z_ig&s=19

Теги: #журналісти #поранення #данія
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