ДБР спільно з СБУ та Нацполіцією вживають масштабних заходів щодо виявлення російських ДРГ

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) спільно зі Службою безпеки України та Нацполіцею вживають масштабних фільтраційних заходів щодо виявлення диверсійних груп ворога та його агентів, повідомляє ДБР.

"Відповідні заходи відбуваються у всіх регіонах України. Правоохоронці перевіряють усіх, хто переміщується територією нашої держави або переміщувався останнім часом. Ключова мета: виявлення російських ДРГ та агентів, що працюють на замовлення окупанта", - йдеться у повідомленні, розміщеному у Telegram-каналі.

У ДБР просять українців із розумінням ставитися до перевірок та допомагати правоохоронцям.

"Якщо ви виявили підозрілих осіб у поїздах, автобусах, іншому транспорті - негайно сфотографуйте їх та повідомте на гарячі лінії: ДБР: +38 (044) 300 27 07, СБУ: 0 800 501 482. Або за номером Нацполіції: 102", - зазначено у повідомленні.