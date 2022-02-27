Події

11:12 27.02.2022

Представників України не буде на переговорах у Гомелі – прессекретар президента

2 хв читати
Представників України не буде на переговорах у Гомелі – прессекретар президента

Представники України не будуть присутні на переговорах із Росією у Гомелі, заявив речник президента України Сергій Никифоров.

"Ми почули заяви про те, що російська делегація прибула до Гомеля на переговори. Маю заявити, що представників України там не буде. Такий формат справді обговорювався. Але в останній момент перемовники РФ висунули вимогу, що українська армія повинна спершу скласти зброю. На це негайно отримали пропозицію вирушити за "русским военным кораблем". Тому їхні сьогоднішні заяви і рішення, попри все, демонстративно їхати до Гомеля - є лише інформаційним тиском і спробою перекласти відповідальність за зрив на Україну", - зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

Никифоров наголосив, що Україна готова до переговорів, але не готова вислуховувати будь-які попередні умови. Це стосується місця проведення.

"Ми не можемо їхати до Білорусі, з території якої в наші міста прямують літаки та ракети. Також у питаннях безпеки нашої делегації ми змушені були б покладатися на гарантії приймаючої сторони. Враховуючи попередні події, такі гарантії коштують дуже мало", - уточнив прессекретар глави держави.

За його словами, позиція України залишається незмінною.

"Ми готові зустрічатися у будь-якому нейтральному місці: Баку, Стамбулі, Варшаві, Відні… Продовжіть самі. Ми й надалі запрошуємо Росію якнайшвидше сісти за стіл переговорів і вберегти життя своїх військових. Кожен день зволікання вартуватиме РФ непоправними людськими та економічними втратами", – наголосив він.

Теги: #україна #переговори #гомель
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:53 27.02.2022
Україна закликала Ізраїль посилити тиск на РФ для припинення війни та початку переговорів

Україна закликала Ізраїль посилити тиск на РФ для припинення війни та початку переговорів

10:04 27.02.2022
Переговори щодо припинення війни на території Білорусі неможливі - Зеленський

Переговори щодо припинення війни на території Білорусі неможливі - Зеленський

09:31 27.02.2022
Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі - Пєсков

Російська делегація прибула до Білорусі на переговори з українцями, готова розпочати їх у Гомелі - Пєсков

09:21 27.02.2022
Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН

Україна скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї ООН

08:20 27.02.2022
Резніков: Де все ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ?

Резніков: Де все ті, хто обіцяв за 72 години захопити Київ?

07:03 27.02.2022
Російська актриса Ахеджакова перевела $10 тис. на підтримку української армії

Російська актриса Ахеджакова перевела $10 тис. на підтримку української армії

22:41 26.02.2022
Найближчими тижнями обмеження зачеплять ще більшу кількість російських клептократів

Найближчими тижнями обмеження зачеплять ще більшу кількість російських клептократів

22:31 26.02.2022
Зеленський обговорив питання допомоги Україні з президентом Грузії та прем'єром Чехії

Зеленський обговорив питання допомоги Україні з президентом Грузії та прем'єром Чехії

22:28 26.02.2022
Міністри закордонних справ ЄС обговорять подальшу допомогу Україні – Боррель

Міністри закордонних справ ЄС обговорять подальшу допомогу Україні – Боррель

22:15 26.02.2022
Президент Литви закликав надати Україні статус кандидата в ЄС

Президент Литви закликав надати Україні статус кандидата в ЄС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Злочинні дії РФ проти України мають ознаки геноциду, Росію слід позбавити права голосу в Раді безпеки ООН - Зеленський

Росія намагається поставити Україну в неприпустимі ультимативні умови - Подоляк

Зеленський - білоруському народу: Будьте Білоруссю, а не Росією!

По житломасиву Троєщина в Києві завдано ракетного удару, в одному з будинків вибито вікна, горять автомобілі

Зеленський: Переговори з Росією могли б відбутися в країні, з території якої не летять ракети

ОСТАННЄ

На вулиці Лаврухіна в Києві проводять евакуацію людей з під'їзду багатоповерхівки після вибуху семи автомобілів - КМДА

Злочинні дії РФ проти України мають ознаки геноциду, Росію слід позбавити права голосу в Раді безпеки ООН - Зеленський

Азербайджан передав Україні ліки та медичне обладнання - посол

Венедіктова: Громадяни Росії, якщо не припините війну, то ви - співучасники воєнних злочинів

Росія намагається поставити Україну в неприпустимі ультимативні умови - Подоляк

Показники якості повітря на правому березі Києва в нормі - КМДА

На кордоні з Угорщиною працюватимуть цілодобово ще два пункти пропуску - Держприкордонслужба

На житловому масиві Троєщина в Києві впав уламок російської ракети, збитої ППО – радник голови МВС

У Харкові окупанти здаються в полон, в Нацполіції просять дати їм тимчасовий притулок

Лікарні терміново потрібна кров першої групи резус негативний для пораненого бійця - Броварська міськрада

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА