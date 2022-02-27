Події

10:36 27.02.2022

На кордоні з Угорщиною працюватимуть цілодобово ще два пункти пропуску - Держприкордонслужба

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Пункти пропуску "Дзвінкове" та "Косино" на кордоні з Угорщиною працюватимуть цілодобово, повідомила Державна прикордонна служба України.

"До уваги громадян, які планують перетинати кордон. Доводимо до вашого відома, що на кордоні з Угорщиною змінюється режим функціонування пунктів пропуску "Дзвінкове" та "Косино". Оформлення осіб та транспортних засобів у зазначених пунктах пропуску проводитиметься цілодобово. Просимо врахувати зазначену інформацію під час планування закордонних поїздок", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби на Facebook у неділю.

Теги: #угорщина #пункти_пропуску
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