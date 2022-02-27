Лікарні терміново потрібна кров першої групи резус негативний для пораненого бійця - Броварська міськрада

Броварська місцева рада заявляє про потребу крові першої групи резус негативний для пораненого бійця.

"Лікарні терміново потрібна кров першої групи резус негативний для пораненого бійця, велика крововтрата. Стан тяжкий. Звертатись у Броварську лікарню, адмінкорпус, 2-й поверх, центр переливання крові. Телефон для довідок: 067-965-35-59, Володимир Савич", - йдеться у повідомленні пресслужби Броварської місцевої ради.