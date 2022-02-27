Кількість резервістів тероборони досягло 37 тис. – головком ЗСУ

Чисельність резервістів територіальної оборони Збройних сил України досягла 37 тис., повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Резервісти ТрО ЗС України! Честь! Вас вже 37 тисяч! Дякую за надійне плече, разом до перемоги!" цитуються його слова у твіттері Міноборони.

Як повідомляв у середині січня командувач Сил тероборони Юрій Галушкін, закон "Про основи національного спротиву" передбачає створення окремого роду сил, збільшення ЗСУ на 10 тис. військовослужбовців. "У штаті мирного часу у мене буде близько 150 батальйонів та 25 бригад чисельністю 10 000 осіб. У кожному з батальйонів буде до 50 осіб, а у кожній бригаді – від 90 до 120 осіб – загалом 10 тисяч особового складу", - пояснював командувач.

За штатом особливого періоду вона має зрости до 130 тис.