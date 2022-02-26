Події

22:58 26.02.2022

Конгресмени США звернулися до Байдена з проханням закрити українське небо для російської авіації

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Конгресмени США звернулися до Байдена з проханням закрити українське небо для російської авіації

Конгресмени США Джеральд Коннолі та Майк Тернер звернулися до президента США Джо Байдена із проханням закрити небо над Україною для російської авіації та ракет, повідомляє пресслужба партії "Слуга народу".

Як уточнюється, це звернення було подано після онлайн-зустрічі депутатів партії Єгором Чернєвим та Соломією Бобровською, з керівництвом Парламентської асамблеї НАТО та делегаціями країн-членів Альянсу.

"І я переконаний, що рішення американського уряду з цього (закриття неба над Україною – ІФ) та інших питань багато в чому залежатиме від нашої з вами сміливості та рішучості у найближчі два дні. Доля України – у наших руках, у руках кожного громадянина. Всі до спротиву!", – наголосив Чернєв.

 

Теги: #сша #конгресмени #звернення
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