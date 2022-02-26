Події

19:12 26.02.2022

У Чернігові російська армія "Градами" стріляє по лікарнях, дитсадках і житлових будинках

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У Чернігові російська армія "Градами" стріляє по лікарнях, дитсадках і житлових будинках

У Чернігові російські військові стріляють "Градами" по лікарнях, дитсадках, житлових будинках, повідомляє ДСНС.

"Із "Градів" путінська армія стріляє в Чернігові по лікарнях, дитсадках, житлових будинках. Лише за сьогодні підрозділи ДСНС тридцять разів залучалися до ліквідації наслідків цих жорстоких обстрілів, яких інакше, аніж терактами, не назвеш", - ідеться у повідомленні ДСНС у Телеграм-каналі.

"Та ми вистоїмо, бо за нами правда, за нами сила української землі. Віримо в українську армію. А ви – вірте в нас. Ваша сила надає нашим рукам міці, а нашим серцям – мужності та непохитності. Все буде Україна! Ворог не пройде!", - зазначає ДСНС.

 

Теги: #рф #україна #чернігів #обстріл
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