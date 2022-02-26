Ситуація в урядовому кварталі Києва спокійна, президент та Кабмін працюють, повідомив народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський (фракція "Слуга народу").

"В урядовому кварталі спокійно, його контролюють наші збройні сили, Національна гвардія", - сказав Веніславський в ефірі телеканалу "Прямий" у суботу.

Він розповів, що президент працює у своєму офісі, члени Кабміну працюють.

"Вони не всі в одному місці, але на робочих місцях. Вони всі на невеликій відстані один від одного, але у тих місцях, які не дозволяють ворогові якимось чином планувати фізичне знищення", - повідомив Веніславський.

Народний депутат розповів, що частина його колег з парламенту перебуває в округах та допомагає на місцях в організаційних питаннях.