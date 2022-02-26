Події

16:15 26.02.2022

Комендантська година у Києві розпочнеться о 17:00 26 лютого та закінчиться о 8:00 28 лютого - Поворозник

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Комендантська година у Києві розпочнеться о 17:00 26 лютого та закінчиться о 8:00 28 лютого, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"О 17:00 розпочинається комендантська година і закінчиться о 8:00 у понеділок", - сказав він в ефірі українських телеканалів у суботу.

За його словами, цей час необхідний для того, щоб навести лад у місті у зв'язку з наявністю диверсійних груп.

Місцева влада просить громадян поставитися до цього рішення з розумінням і виходити з дому лише, коли звучатимуть сирени.

Теги: #київ #комендантська_година
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