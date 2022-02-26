Події

15:37 26.02.2022

151 дитину з Луганщини успішно евакуйовано до дитячих закладів Львова - Мінсоцполітики

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151 дитину з Луганщини успішно евакуйовано до дитячих закладів Львова - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики України заявляє, що 151 дитину з Луганської області успішно евакуйовано до дитячих закладів Львова.

"Міністерство соціальної політики повідомило про успішну евакуацію 151 дитини з найнебезпечніших точок Луганської області до дитячих закладів Львова. З них 69 дітей із санаторних шкіл, 25 дітей зі спеціальних шкіл, 40 дітей із будинку дитини, 17 – із центрів соціально-психологічної реабілітації", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що на всьому шляху дітям було гарантовано безпеку та супровід, а у закладах Львова діти забезпечені всім необхідним.

Теги: #евакуація #діти #мінсоцполітики
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