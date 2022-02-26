Шкарлет закликає міжнародних партнерів переглянути політику співпраці у сфері освіти і науки з Росією

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет закликає міжнародних партнерів переглянути політику співпраці у сфері освіти і науки з Росією та профільними державними органами країн, які підтримали збройну агресію проти України.

"Сьогодні звернувся з відкритим листом до міжнародних партнерів і друзів, зокрема, колег-міністрів країн ЄС. Для української освітньої та наукової спільноти зараз вкрай необхідна та важлива їхня підтримка. Щиро сподіваюся, що наші друзі рішуче засудять дії Російської Федерації та висловлять беззаперечну підтримку України у своїх виступах і заявах", - написав Шкарлет у Telegram-каналі.

Він також попросив переглянути політику співпраці у сфері освіти і науки з Російською Федерацією та профільними державними органами країн, які підтримали збройну агресію проти України.

"Закликаю всіх міжнародних колег стати пліч-о-пліч із нами у боротьбі за незалежність і дати відсіч зухвалим діям російського агресора", - додав він.