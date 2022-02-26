США надають Україні додаткову військову допомогу до 350 млн доларів - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявляє, що розпорядився надати Україні негайну підтримку оборони України на суму до 350 млн доларів.

Про це в суботу повідомляє Державний департамент США.

"Сьогодні, коли Україна мужньо і гордо бореться проти жорстокого і нічим не спровокованого нападу Росії, я санкціонував, за дорученням президента, безпрецедентну третю вибірку президентських коштів у розмірі до 350 мільйонів доларів для негайної підтримки оборони України. Таким чином, загальна допомога у сфері безпеки, яку Сполучені Штати виділили Україні за останній рік, перевищила 1 мільярд доларів", - йдеться в повідомленні.

Блінкен наголосив, що Україна – суверенна, демократична та миролюбна держава.

"Сполучені Штати та Україна були партнерами відтоді, як Україна проголосила свою незалежність від Радянського Союзу понад 30 років тому. Після того як Росія вторглася в Україну та частково окупувала її у 2014 році, Сполучені Штати активізували зусилля, щоб допомогти Україні стримати подальшу російську агресію і, за необхідності, захистити себе від додаткових атак", - констатував він.

Держсекретар нагадав, що восени минулого року, коли виникла нинішня загроза Україні з боку Росії, відповідно до повноважень, делегованих президентом, він уповноважив Міністерство оборони надати Україні негайну військову допомогу на суму 60 мільйонів доларів.

"У грудні, коли ця загроза матеріалізувалась, я санкціонував подальше вилучення коштів на суму 200 мільйонів доларів. Цей пакет передбачатиме подальшу смертоносну оборонну допомогу, щоб допомогти Україні впоратися з бронетанковими, повітряними та іншими загрозами, з якими вона наразі стикається. Це ще один чіткий сигнал про те, що Сполучені Штати підтримують народ України, який захищає свою суверенну, мужню та горду націю", - додав він.