Події

10:03 26.02.2022

Усі комунальні й аварійні служби Львова працюють у штатному режимі, світло, вода, газ у будинки подається без перебоїв - Садовий

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Усі комунальні й аварійні служби Львова працюють у штатному режимі, світло, вода, газ у будинки подається без перебоїв - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий заявляє, що станом на 9:30 усі комунальні й аварійні служби міста продовжують працювати у штатному режимі, а світло, вода, газ у будинки подається без перебоїв.

"Ще з учора у Львові та області встановлюють блокпости. Вони стоятимуть на в’їздах та виїздах до Львівської об’єднаної громади. Там перевірятимуть людей, які в'їжджатимуть на територію міста. Блокпости встановлюють спільно з поліцією та територіальною обороною, щоб зберігати безпеку у Львові", - написав Садовий у Телеграм-каналі.

За його словами, кількість громадського транспорту зменшилася через зниження кількості пасажирів.

"Працівники районних адміністрацій Львова продовжують знищувати підозрілі мітки на вулицях", - додав він.

 

Теги: #львов #садовий
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