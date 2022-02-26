Події

09:12 26.02.2022

На Вінниччині відбито спробу нападу на військову частину Нацгвардії – МВС України

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На Вінниччині відбито спробу нападу на військову частину Нацгвардії – МВС України

Близько 3-ї години ночі в суботу, 26 лютого, було здійснено спробу нападу на одну з військових частин Національної гвардії України у Вінницькій області, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"КПП був обстріляний з цивільного авто, що наблизилося на великій швидкості. Було відкрито вогонь у відповідь", - зазначено в повідомленні в Телеграм-каналі.

Наголошується, що підрозділи Національної гвардії України спільно зі Збройними силами України та підрозділами територіальної оборони ведуть бої на південному та південно-східному напрямках країни. Також виконуються завдання з відбиття ДРГ противника у Києві та Київській області, які тривали з ранку п'ятниці та протягом ночі.

У південних областях ведеться боротьба з передовими підрозділами збройних сил РФ, а також знешкодження можливих диверсійно-розвідувальних груп противника і спроб висадки десанту.

Війська РФ намагаються прикриватися авіацією та завдають вогневих ударів по об'єктах критичної та військової інфраструктури, використовуючи, зокрема, крилаті ракети "Калібр".

"Наші військовослужбовці здатні відбивати атаки противника та завдають значних втрат у живій силі й техніці", - наголосили в МВС.

 

Теги: #війна #нацгвардія #вінницька_область
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