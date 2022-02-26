Усі атаки російських військ у ніч на 26 лютого були абсолютно професійно відбиті – Подоляк

Усі атаки російських військ у Києві та інших містах України були відбиті нашими військовими, сказав в ефірі українського телебачення радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у суботу вранці.

"Вони за цю ніч мали зламати оборону. Це і десанти, і ДРГ, і спроби зайти бронетехнікою - усе це було абсолютно професійно відбито нашими військовими", - сказав він.

Говорячи про нічні бої у Києві, Подоляк зазначив, що "якщо ЗСУ працювали на околицях міста, то у місті абсолютно ефективно працював загони тероборони". "Люди захищають свої домівки. Це те, на що не очікували аналітики російського Генштабу", - сказав він.

За його словами, диверсійно-розвідувальні групи, закинуті до Києва, "зафіксовані та частково знищені". "На Берестейській була спроба захопити військову частину - її було відбито. Ніч показала - жодних шансів у Росії немає і точно не буде", - заявив Подоляк.