Події

01:28 26.02.2022

У районі проведення ООС українськими зенітниками збито російський гелікоптер і Су-25 – ЗСУ

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У районі проведення ООС українськими зенітниками збито російський гелікоптер і Су-25 – ЗСУ

Ворожий вертоліт та Су-25 збиті українськими зенітниками в районі півночі в районі проведення ООС, повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Близько півночі в районі проведення операції Об'єднаних сил зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі – вертоліт та штурмовик Су-25 російських окупаційних військ", – йдеться у повідомленні на сторінці Командування у Фейсбук у ніч на суботу.

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu

Теги: #війна #ппо
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