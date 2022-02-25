Події

22:08 25.02.2022

Київська ТЕЦ-6 не пошкоджена та продовжує працювати у звичайному режимі – "Київтеплоенерго"

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Київська ТЕЦ-6 не пошкоджена та продовжує працювати у звичайному режимі – "Київтеплоенерго"

Київська ТЕЦ-6 не пошкоджена та продовжує працювати у звичайному режимі, повідомило КП "Київтеплоенерго" у п'ятницю ввечері.

Згідно з інформацією, переданою агентству "Інтерфакс-Україна", генерація тепла та електрики здійснюється у необхідних для життєзабезпечення міста обсягах.

Згідно з оперативним зведенням НЕК "Укренерго" на 21:50 п'ятниці, ТЕЦ-6 працює одним блоком потужністю 143 МВт, що відповідає показнику вечора четверга.

Як повідомлялося, раніше міський голова Києва Віталій Кличко у Телеграм-каналі повідомив, що біля ТЕЦ-6 у Деснянському районі Києва біля житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Києві сталося 5 вибухів з інтервалом у 3-5 хвилин.

Теги: #тец_6 #київтеплоенерго
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