Влада закликає НАТО, США та Європу закрити небо над Україною - Шмигаль

Влада закликає НАТО, США та Європу закрити небо над Україною, впровадити ембарго на нафтопродукти з Росії та відключити Росію від SWIFT, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Я хочу звернутися до наших міжнародних партнерів. Для кожного народу є визначальні моменти, які потім стають частиною підручників з історії, моменти, коли ви маєте вирішити - проковтнути те, що робить агресор, або дати йому відсіч. І зараз, власне, той момент", - сказав Шмигаль на брифінгу у п'ятницю у Києві.

Прем'єр зазначив, що влада закликає всі цивілізовані країни впровадити ембарго на нафтопродукти з Росії, заборонити в'їзд російських громадян на вашу територію та відключити Росію від SWIFT.

Крім того, влада закликає НАТО, США та Європу закрити небо над Україною.

"Це не означатиме вашого військового зіткнення з Росією, це означатиме, що вони зупинили війну і нащадки згадуватимуть вас як героїв", - наголосив Шмигаль.