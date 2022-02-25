Мринське ПСГ припинило відбір газу через бойові дії поблизу нього, збільшено відбір з інших ПСГ

Мринське підземне сховище газу (Чернігівська область) тимчасово припинило відбір газу у зв'язку із повідомленнями про бойові дії на відстані 8-9 км від газосховища, повідомила НАК "Нафтогаз" в оперативному зведенні ввечері п'ятниці.

"Відповідний обсяг газу вже компенсовано за рахунок збільшення відбору із Солохівського та Кегичівського підземних газосховищ. Інші об'єкти АТ "Укртрансгаз - Оператор газосховищ" працюють у штатному режимі", – йдеться у повідомленні.

У зв'язку із захопленням російськими окупантами Генічеська, "Нафтогаз" повідомив, що АТ "Чорноморнафтогаз", що розміщується в Генічному районі, продовжує добувати газ на Стрілецькому родовищі та постачати його місцевому населенню. При цьому частину персоналу було евакуйовано, залишилися місцеві жителі для поточного обслуговування промислу, обладнання та газопровід не пошкоджено.

Також через обстріл зазнали додаткових численних пошкоджень уже обстріляні раніше газопроводи у Волноваському районі Донецької області, що належать до зони діяльності АТ "Донецькоблгаз".

"Встановити характер пошкодження через постійні обстріли поки що неможливо. Без газу залишаються абоненти АТ "Донецькоблгаз" у населених пунктах Бугас, Новомиколаївка, Нова Гнатівка, Стара Гнатівка", – уточнили в НАК.

Інші об'єкти "Нафтогазу" та служби для споживачів працюють у штатному режимі, зазначили у пресслужбі.

Як повідомлялося, зупинено роботу Південно-Граківської, Борисівської та Північно-Коробчинської установок комплексної підготовки газу (УКПГ) у Чугуївському районі та Святогірському УКПГ в Ізюмському районі Харківської області, їх співробітників евакуйовано.

Було також зупинено роботу низки УКПГ поблизу лінії розмежування.