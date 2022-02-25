Комітет міністрів Ради Європи призупинив членство РФ в організації

Віцеспікер Держдуми, голова російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Петро Толстой заявив про рішення комітету міністрів Ради Європи призупинити членство Росії.

"Комітет міністрів Ради Європи відмовився від співпраці з Росією, призупинивши членство нашої країни у цій організації", - наводить заяву Толстого пресслужба парламентарія.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше повідомив, що комітет міністрів Ради Європи запустив процедуру призупинення членства Росії.