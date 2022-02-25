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17:55 25.02.2022

Комітет міністрів Ради Європи призупинив членство РФ в організації

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Комітет міністрів Ради Європи призупинив членство РФ в організації

Віцеспікер Держдуми, голова російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Петро Толстой заявив про рішення комітету міністрів Ради Європи призупинити членство Росії.

"Комітет міністрів Ради Європи відмовився від співпраці з Росією, призупинивши членство нашої країни у цій організації", - наводить заяву Толстого пресслужба парламентарія.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький раніше повідомив, що комітет міністрів Ради Європи запустив процедуру призупинення членства Росії.

Теги: #рф #комітет #рада_європи #виключення
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