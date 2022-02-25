Події

15:58 25.02.2022

ДАРТ закликало готельєрів розмістити у своїх готелях евакуйованих українців

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ДАРТ закликало готельєрів розмістити у своїх готелях евакуйованих українців

Державне агентство розвитку туризму України закликало туристичні департаменти у регіонах та представників галузі гостинності надати прихісток для евакуйованих українців.

"Наразі тисячі евакуйованих людей шукають прихістку, і ви ті, хто може його надати. Приєднуйтесь до програми "Прихисток - прихисти своїх": https://prykhystok.in.ua/", – повідомило ДАРТ у п'ятницю у Facebook.

Агентство пропонує компаніям, які мають приміщення для розміщення людей (готелі, хостели, садиби, апартаменти), залишати оголошення на зазначеному сайті.

 

Теги: #нерухомість #дарт
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