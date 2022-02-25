Кличко закликає киян не виходити з дому чи укриття через активні бойові дії

Мер Києва Віталій Кличко закликає киян перебувати вдома чи в укритті, оскільки у місті точаться активні бойові дії.

"У зв'язку з напруженими активними бойовими діями міська влада звертається до жителів, особливо Оболонського району: будь ласка, не виходьте на вулицю, оскільки це небезпечно. Залишайтесь, будь ласка, у приміщенні – вдома чи в укритті. Виходити можна лише, якщо сигнал повітряної тривоги закінчується або лише починається", - заявив Кличко на онлайн-брифінгу в п'ятницю.

Він наголосив, що закликає не залишати приміщення і мешканців інших районів Києва.

Кличко закликав киян бути уважними й у разі виявлення міток, які залишають диверсанти для коригування вогню, одразу повідомляти правоохоронним органам.