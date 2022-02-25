Події

13:51 25.02.2022

Верещук до лідерів країн НАТО: Закрийте нам небо, дайте нам зброю, решту ми зробимо самі

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Верещук до лідерів країн НАТО: Закрийте нам небо, дайте нам зброю, решту ми зробимо самі

Віцепрем'єр - міністр України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає лідерів країн НАТО закрити небо над Україною та надати Києву зброю.

"Як український політик звертаюся до лідерів країн НАТО: учора в наших відносинах розпочався новий етап. Більше немає місця хитромудрим розмовам і загадковим недомовкам. Ви або робите, або ні. Досить слів замість вчинків. Ви ще маєте шанс вчинити правильно. Закрийте нам небо, дайте нам зброю, решту ми зробимо самі!", - написала вона у соціальній мережі Facebook.

Теги: #нато #війна #верещук
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