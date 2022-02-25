Антон Геращенко: План ворога у п'ятницю - прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва

План ворога, прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Найважчий день буде сьогодні. План ворога, прорватися танковими колонами з боку Іванкова та Чернігова до Києва. Російські танки чудово горять при попаданні наших ПТУРІВ - Стугни, Корсарів та подарунків наших союзників NWLAW та Javelin. Захисники Києві напоготові!" - написав Геращенко у Telegram у четвер.