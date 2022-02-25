В Естонії припиняється трансляція низки російських та білоруських телеканалів

Департамент захисту прав споживачів та технічного нагляду Естонії (TTJA) наказав у п'ятницю припинити трансляцію низки російських та білоруських телеканалів для клієнтів ТБ-послуг.

Як повідомив департамент, "відомство заборонило трансляцію деяких телеканалів російською мовою в Естонії через передачу цими каналами забороненої інформації".

У повідомленні наголошується, що всіх постачальників телевізійних послуг зобов'язали за першої ж можливості зупинити трансляцію наступних телеканалів: РТР Планета, НТВ Мир, НТВ Мир Балтік, Білорусь 24, Росія 24 (ВГТРК) та ТВ Центр International (TVCI).

Найбільший оператор Telia припиняє трансляцію каналів РТР Планета, НТВ Мир, Росія 24 (ВГТРК) та ТВ Центр International (TVCI) із 25 лютого, зазначають у департаменті.

"Надзвичайний час потребує рішучих дій - ми констатуємо, що больовий поріг естонського інформаційного простору вже перевищено окремими телеканалами. Щоб запобігти шкоді безпеці суспільства або захистити громадські інтереси через затримку, необхідно діяти негайно", - повідомив генеральний директор TTJA Каур Каяк (Kaur Kajak).