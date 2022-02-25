Події

01:15 25.02.2022

Зеленський: Ворог визначив мене як ціль номер один

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Зеленський: Ворог визначив мене як ціль номер один

Знищення глави української держави – першочергова мета російського агресора, заявив президент Володимир Зеленський.

"За наявною у нас інформацією ворог визначив мене, як мету номер один, мою сім'ю, як мету номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", - сказав Зеленський у своєму відеозверненні в ніч проти п'ятниці.

Зеленський спростував фейки, що нібито він виїхав із Києва, наголосивши, що залишається в урядовому кварталі столиці "разом із усіма, хто необхідний для роботи центральної влади".

"Моя сім'я – також в Україні, мої діти – також в Україні, моя сім'я не зрадники, а громадяни України, але де вона зараз перебуває, я сказати не маю права", - зазначив президент.

 

 

Теги: #мета #зеленський
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