Події

21:51 24.02.2022

Командування об'єднаних сил закликає всіх патріотично налаштованих громадян стає у стрій - штаб ООС

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Командування об'єднаних сил закликає всіх патріотично налаштованих громадян стає у стрій - штаб ООС

Командування Об'єднаних сил закликають усіх патріотично налаштованих громадян стати у стрій, повідомляють у пресцентрі Операції об'єднаних сил.

"Командування Об'єднаних сил звертається до всіх патріотів, кому не байдужа доля нашої України. Тільки разом ми зможемо врятувати нашу державу від підступного російського агресора. І сьогоднішній день, доказ усьому світові, як потрібно боронити свою Україну! В подальшому нам спільно потрібно створити такі умови, щоб в окупантів горіла земля під ногами, щоб ворог почувався, як у пеклі", - йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

У штабі закликають усіх: "підіймайтеся, ставайте у стрій та знищуйте ворога, повсюди, хоч би де він знаходився".

Зазначається, що кожен знищений окупант, кожна знищена одиниця ворожої техніки – крок до перемоги.

Теги: #призов #оос
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