Командування Сухопутних військ посилило контроль за призовом через спроби використання тилових посад для ухилення від відповідальності

Командування Сухопутних військ Збройних сил України посилило контроль за процесом призову та призначення на тилові посади, а також скасувало наказ про призов заступниці прокурора Запорізької області Наталії Максименко, яку Національне бюро розслідувань і Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у вимаганні та отриманні $40 тис. хабаря.

"У зв’язку з випадками, коли окремі особи, зокрема фігуранти корупційних справ, намагалися використати тилові вакансії для втечі від правосуддя, Командуванням Сухопутних військ ЗС України посилено контроль за процесом призову та призначення на такі посади. Наприклад, наказ командира військової частини від 09 травня 2025 року про призов Наталі Максименко, заступниці прокурора Запорізької області, на тилову посаду бухгалтера був скасований через порушення порядку мобілізації, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 року №560. Це підтверджує, що будь-які спроби використати тилові посади як лазівку для ухилення від відповідальності будуть рішуче припинені", - повідомляється в телеграм-каналі Сухопутних військ в середу.

При цьому у Сухопутних військах відзначили, що кожна посада у них, включно з тиловими, відіграє критично важливу роль у забезпеченні бойової готовності та підтримці фронту. "Кожна посада, навіть у тилу, вимагає високої відповідальності, професіоналізму та відданості справі захисту України. Тилові підрозділи не будуть безпечною гаванню для тих, хто прагне уникнути справедливого покарання. Сухопутні війська залишаються відданими принципам прозорості, законності та справедливості у всіх аспектах своєї діяльності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Максименко викрили у вересні 2024 року. За версією слідства, вона отримала $40 тис. за вирішення питання про скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності. Гроші знайшли у багажнику автівки. Згодом за Максименко внесли заставу в 8 млн грн і вона вийшла на волю.

27 травня Центр протидіє корупції (ЦПК) повідомив, що вона доєдналась до Збройних сил України. "Максименко заступила на службу 9 травня, за 10 днів до засідання ВАКС у її справі... Виглядає так, що йдеться про чергову підозрювану, яка хоче уникнути покарання за допомогою мобілізації", - йдеться у повідомленні.

"Поки фігуранти корупційних справ перебувають на службі (переважно у глибокому тилу), строки давності у їхніх справах потрохи спливають. Тому поки депутати не внесуть зміни до закону, десятки фігурантів топсправ, зокрема і Максименко, цілком законно уникнуть покарання", - наголосили в ЦПК.

Санкція статті, яка інкримінується заступниці прокурора області, передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.