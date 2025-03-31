РФ почала незаконний призов українців до збройних сил на окупованих територіях України – МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку з примусовою мобілізацією українських громадян до збройних сил та інших військових формувань, яку РФ здійснює на тимчасово окупованих територіях України – Автономній Республіці Крим і місті Севастополі, частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, у рамках так званого "весняного призову 2025".

"Російський "призов" на окупованих територіях грубо порушує міжнародне право, зокрема Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, відповідно до якої державі-окупанту забороняється примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії", - йдеться в повідомлені.

МЗС закликають світову спільноту посилити політико-дипломатичний, санкційний та інші види тиску на кремлівський режим.

"Закликаємо міжнародні організації, зокрема ООН, ОБСЄ та Раду Європи, вжити всіх необхідних заходів для захисту прав приневолених українських громадян, які піддаються тиску окупаційної влади, документації російських злочинів", - йдеться в заяві.

МЗС звертається до етнічних українців, які є громадянами РФ на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині у межах нинішніх Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації: "згадайте свій родовід і коріння та не беріть участі в злочинній війні проти батьківщини ваших предків".