Події

21:24 24.02.2022

Ситуація у Донецькому оперативному районі на 20:00 напружена, але контрольована

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Ситуація у Донецькому оперативному районі на 20:00 напружена, але контрольована

Станом на 20:00 ситуація в Донецькому оперативному районі напружена, але контрольована об'єднаними силами, йдеться в повідомленні пресцентру Операції об'єднаних сил.

"Станом на 20:00 ситуація в Донецькому оперативному районі напружена, але контрольована об'єднаними силами. Триває обстріл із боку російсько-окупаційних військ", - заявили в пресцентрі ООС.

Зазначається, що всі військові підрозділи чинять опір російській навалі, а українські воїни демонструють безпрецедентну мужність та героїзм.

"Незважаючи на численні атаки ворога, авіацію, артилерійські та ракетні удари, а також велику кількість броньованої техніки, ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку. Українським захисникам вдалося відбити атаки, відстояти та утримати всі ключові населені пункти та об'єкти інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що на луганському напрямку протягом дня найзапекліші бої відбувалися за Щастя, Станицю Луганську, Лобачеве, Біловодськ, Старобільськ.

У боях за Щастя було знищено два ворожі танки та захоплено один танк і один ЗУ-23-2.

"У районі окупованої Сентянівки наші артилеристи зупинили ворожу змішану колону броньованої техніки, градів та автомобільної техніки", - додали у пресцентрі.

На донецькому напрямку також було гаряче в районах населених пунктів Новотроїцьке, Новогнатівка, Павлопіль та Пищевик.

"Станом на сьогодні нових спроб прориву противника не зафіксовано, спостерігається зменшення вогневої активності на деяких напрямках. Українські воїни міцно утримують свої позиції та завдають втрат агресору", - резюмували у штабі ООС.

 

Теги: #донбас #зведення
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