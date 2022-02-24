Події

21:07 24.02.2022

Уряд Молдови запросить парламент про впровадження режиму НС через напад РФ на Україну

1 хв читати
Уряд Молдови запросить парламент про впровадження режиму НС через напад РФ на Україну

Уряд Молдови звернеться до парламенту із запитом про впровадження в країні режиму надзвичайного стану, повідомила прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця.

"На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій ми розглянули ситуацію в країні, а також аспекти регіональної ситуації. Для Республіки Молдова існують великі ризики в контексті ескалації конфлікту в Україні. Ми розробляємо різні сценарії для того, щоб бути готовими до можливих криз. Уряд звернеться до парламенту із запитом про впровадження в країні режиму надзвичайного стану терміном на 60 днів", - сказала Гаврилиця на прес-конференції у четвер, не уточнивши, коли буде скликане засідання парламенту.

За її словами, на період НС "пропонується впровадити спеціальний режим в'їзду та виїзду до/з країни, встановлення особливого режиму використання повітряного простору, вжиття заходів управління припливом мігрантів та гарантування безпеки біженців із України".

У свою чергу міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску заявив, що Молдова "засуджує напад Росії на Україну, оскільки це є грубим порушенням норм міжнародного права".

"Молдова - нейтральна держава. Але, зокрема, крізь цю призму ми висловлюємо прихильність до дотримання міжнародних норм", - сказав Попеску.

На п'ятницю було заплановано чергове засідання законодавчого органу влади.

Теги: #режим #молдова #нс
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:55 24.02.2022
У Молдові оголошено режим НС на 60 днів

У Молдові оголошено режим НС на 60 днів

23:14 23.02.2022
Кличко: Інфраструктура Києва готова до роботи у надзвичайних ситуаціях, комендантська година не вводиться, але документи треба носити із собою

Кличко: Інфраструктура Києва готова до роботи у надзвичайних ситуаціях, комендантська година не вводиться, але документи треба носити із собою

22:48 23.02.2022
Глава Нацполіції: Надзвичайний стан кардинально не вплине на звичайне життя, але будуть деякі обмеження

Глава Нацполіції: Надзвичайний стан кардинально не вплине на звичайне життя, але будуть деякі обмеження

21:53 23.02.2022
Рада затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану на всій території України, крім Луганської та Донецької областей

Рада затвердила указ президента про запровадження надзвичайного стану на всій території України, крім Луганської та Донецької областей

19:41 23.02.2022
Нардепи у період надзвичайного або воєнного стану скасували роботу з виборцями

Нардепи у період надзвичайного або воєнного стану скасували роботу з виборцями

14:28 23.02.2022
Голови фракцій запропонували скоригувати перелік обмежень в указі президента щодо запровадження НС в Україні - нардеп Рудик

Голови фракцій запропонували скоригувати перелік обмежень в указі президента щодо запровадження НС в Україні - нардеп Рудик

23:16 21.02.2022
Президент Молдови засудила визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

Президент Молдови засудила визнання Росією "ДНР" та "ЛНР"

11:21 21.02.2022
Посилений режим служби продовжено до 26 лютого - голова Нацполіції України

Посилений режим служби продовжено до 26 лютого - голова Нацполіції України

09:35 21.02.2022
Байден продовжив дію режиму НС, упровадженого через пандемію COVID-19

Байден продовжив дію режиму НС, упровадженого через пандемію COVID-19

14:59 17.02.2022
Посилений режим несення служби поліцейськими в Україні може бути продовжено

Посилений режим несення служби поліцейськими в Україні може бути продовжено

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Злочинність в Україні впала майже до нуля, пограбувань та мародерства немає

Командування об'єднаних сил закликає всіх патріотично налаштованих громадян стає у стрій - штаб ООС

Російські війська погрожують обстріляти Запорізьку АЕС із гаубиць - нардеп Безугла

Байден: США та Європа позбавлять найбільші держкомпанії РФ можливості отримувати гроші від інвесторів зі своїх країн

Байден не виключає санкцій проти Путіна

ОСТАННЄ

Агресор захопив Зміїний – Держприкордонслужба України

Злочинність в Україні впала майже до нуля, пограбувань та мародерства немає

Байден: США працюватимуть із країнами світу над використанням стратегічних запасів нафти для зниження цін

Байден впевнений, що санкції США проти РФ будуть такими самими руйнівними, як російські кулі, ракети й танки

Арестович уточнив, що у Гостомелі ще триває бій

Командування об'єднаних сил закликає всіх патріотично налаштованих громадян стає у стрій - штаб ООС

Російські війська погрожують обстріляти Запорізьку АЕС із гаубиць - нардеп Безугла

Байден: США та Європа позбавлять найбільші держкомпанії РФ можливості отримувати гроші від інвесторів зі своїх країн

Байден не виключає санкцій проти Путіна

Байден характеризує відносини з РФ як розірвані і не планує поки що переговори з Путіним

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА