Уряд Молдови запросить парламент про впровадження режиму НС через напад РФ на Україну

Уряд Молдови звернеться до парламенту із запитом про впровадження в країні режиму надзвичайного стану, повідомила прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця.

"На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій ми розглянули ситуацію в країні, а також аспекти регіональної ситуації. Для Республіки Молдова існують великі ризики в контексті ескалації конфлікту в Україні. Ми розробляємо різні сценарії для того, щоб бути готовими до можливих криз. Уряд звернеться до парламенту із запитом про впровадження в країні режиму надзвичайного стану терміном на 60 днів", - сказала Гаврилиця на прес-конференції у четвер, не уточнивши, коли буде скликане засідання парламенту.

За її словами, на період НС "пропонується впровадити спеціальний режим в'їзду та виїзду до/з країни, встановлення особливого режиму використання повітряного простору, вжиття заходів управління припливом мігрантів та гарантування безпеки біженців із України".

У свою чергу міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску заявив, що Молдова "засуджує напад Росії на Україну, оскільки це є грубим порушенням норм міжнародного права".

"Молдова - нейтральна держава. Але, зокрема, крізь цю призму ми висловлюємо прихильність до дотримання міжнародних норм", - сказав Попеску.

На п'ятницю було заплановано чергове засідання законодавчого органу влади.