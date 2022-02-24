Байден заявив, що лідери G7 згодні впроваджувати "нищівний" пакет санкцій проти РФ

Президент США Джо Байден за підсумками зустрічі з лідерами G7 у четвер заявив, що союзники готові запровадити "нищівний" пакет санкцій проти Росії.

"Цього ранку я провів переговори зі своїми колегами щодо G7, щоб обговорити невиправдану атаку президента Путіна на Україну, й ми погодилися впровадити нищівний пакет санкцій та інших економічних заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності", - написав президент у своєму Твіттері.

Він також висловив підтримку громадянам України.