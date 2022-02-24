Запеклі бої тривають на Донецькому та Луганському напрямках, під ударом Генічеськ, Каховка, ЗСУ чинять активний опір і відкидають противника - Подоляк

Запеклі бої з військами РФ тривають на Донецькому та Луганському напрямі, під ударом Генічеськ, Каховка, Скадовськ, ЗСУ чинять активний опір та відкидають противника, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Щодо ситуації на фронтах: зараз противник узяв оперативну паузу, перегруповується. Проте запеклі бої точаться на півдні країни, під ударом перебувають Генічеськ, Скадовськ, Нова Каховка. В нас є дуже багато фото та відеофіксацій руйнувань, яких завдають російські збройні сили навіть по цивільній інфраструктурі… Також запеклі бої тривають на Луганському та Донецькому напрямках, але одразу наголошу, що ЗСУ були готові до цих подій і, безумовно, дуже активно чинять опір і відкидають противника на відстань від рубежів", - повідомив Подоляк на брифінгу в Офісі президента щодо поточної ситуації в Україні.