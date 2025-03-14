Інтерфакс-Україна

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16:57 14.03.2025

Суд призначив агенту ГРУ РФ 13 років в'язниці – СБУ

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Суд призначив агенту ГРУ РФ 13 років в'язниці – СБУ

Суд засудив до 13 років ув'язнення "законсервованого" російського агента, який шпигував на Закарпатті на початку повномасштабного вторгнення, повідомила Служба безпеки України (СБУ) у п'ятницю.

"За доказовою базою Служби безпеки 13 років тюрми отримав російський агент, який шпигував на Закарпатті на початку повномасштабного вторгнення. Зловмисника затримали 26 лютого 2022 року, коли він збирався втекти за кордон, щоб через треті країни "евакуюватися" до рф", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм.

За інформацію спецслужби, засудженим є 43-річний мешканець Хмельницького, який у 2014 році потрапив у поле зору російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ Генштаба РФ), в той час він часто курсував до РФ, де проживає його мати. Згодом саме вона стала "зв'язковою" агента, через яку він дистанційно передавав окупантам геолокації стратегічно важливих об’єктів регіону, зокрема залізничних мостів, тунелів, електропідстанцій та військових частин. Для конспірації агент фотографував об’єкти з вікна потяга під виглядом подорожей, викуповуючи всі місця у купе.

"Напередодні повномасштабного вторгнення рф зрадник почав готувати втечу до росії і для цього придбав залізничний квиток до третьої країни, а звідти планував потрапити до рф", - повідомляє СБУ.

Суд визнав фігуранта справи винним за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 14, ст. 113 (підготовка до диверсії); ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами).

Окрім реального терміну ув’язнення, у зрадника конфісковано все належне йому майно.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #суд #сбу

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