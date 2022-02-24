Російські кораблі атакували острів Зміїний - Держприкордонслужба України

Російські кораблі в четвер атакували український острів Зміїний (Одеська обл.), використовуючи ствольне корабельне озброєння, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Острів Зміїний атакували з російських кораблів. Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї. Прикордонники та ЗСУ тримають оборону. У районі острова перебувають два кораблі ЧФ РФ "Москва" та "Василий Быков", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в четвер.