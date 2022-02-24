Чотири станції "червоної гілки" київського метро працюють як укриття

Станції Київського метрополітену "Берестейська", "Нивки", "Святошин" та "Житомирська", де не курсують наразі поїзди, використовуються для укриття у разі повітряної тривоги, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Друзі! Ці чотири станції "червоної гілки" метрополітену, де з організаційних причин не курсують наразі поїзди, відкриті для того, щоб кияни могли скористатися ними, як укриттям, у разі повітряної тривоги. Це станції: "Берестейська", "Нивки", "Святошин" "і "Житомирська", - написав Кличко у своєму Telegram-каналі.

При цьому він додав, що всі станції київського метро під час тривоги доступні для людей будь-якої доби.

"Наразі метро працює в режимі перевезень. Прохід на станції вільний", - додав мер Києва.