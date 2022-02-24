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15:16 24.02.2022

Українські військові ведуть бій на околицях Сум, війська РФ наступають із боку Конотопу - Держприкордонслужба

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Прикордонники та військовослужбовці Збройних сил України ведуть бої на напрямку Сум, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Прикордонники із ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій із російськими окупантами на околиці Сум. Українські військові тримають оборону. За наявною інформацією, РФ здійснює наступ із боку н.п. Конотопу", - ідеться у повідомленні пресслужби відомства.

Теги: #війна #сумська_область
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