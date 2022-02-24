РФ задовго планувала напад на Україну, розповідаючи всьому світу, що такого плану немає – генсек НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія задовго планувала атаку на Україну, розповідаючи всьому світу про те, що такого плану немає.

Про це він сказав у четвер у Брюсселі на пресконференції.

"Ми бачимо, що вони (росіяни) діють за планом, який вони планували задовго (до вторгнення). Ми маємо розуміти, що всі ці тижні та місяці, коли вони говорили, що вони не мають планів напасти на Україну – у них були плани. І не тільки у них ці плани були, вони також нарощували військову присутність з однією чіткою метою – напасти на Україну, незважаючи на це, вони розповідали нам і всьому світу, що у них немає планів напасти на Україну. план був, і наразі ми бачимо, що весь цей час вони були серйозними щодо нападу на Україну", - констатував Столтенберг.

При цьому він нагадав, що розвідувальні служби союзників "були дуже чіткими, за декілька місяців говорячи про військове нарощування, а також про наміри Росії атакувати Україну".

"Але, звісно, ці плани можна було змінити. Ми продовжували закликати Росію змінити курс і не нападати. Але сьогодні вранці ми побачили, що вони напали. Це не було сюрпризом, бо це саме те, що передбачала наша розвідка за декілька місяців. Ми говорили про це здебільшого, щоб спробувати запобігти нападу Росії", - деталізував Столтенберг.