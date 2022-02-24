Прикордонники, Нацгвардія, поліція на своїх постах – МВС

У МВС України наголошують, що українська армія та всі структури МВС, зокрема Держприкордонслужба, перебувають на своїх постах, інформація про нібито здачу – фейки.

У заяві прес-центру МВС України в Телеграм-каналі наголошується, що поширюються фейки про те, що нібито українська армія, прикордонники здаються, а української поліції немає у містах.

"Українські прикордонники, Нацгвардія, поліція перебувають на своїх постах. Ми працюємо", - йдеться у заяві.

Раніше російські ЗМІ із посиланням на ФСБ РФ повідомляли, що українські прикордонники залишили об'єкти на кордоні.